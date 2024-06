Secret Story, Perrine sort du silence après son élimination : « je vais très bien » (VIDÉO)

Publicité





Secret Story 2024 élimination de Perrine – Perrine a quitté définitivement la maison des secrets de Secret Story 2024 hier soir, à l’issue de la demi-finale. Le public a envoyé Léo en finale et Perrine a donc été éliminée.





La jeune femme a récupéré son téléphone et est sortie du silence ce samedi sur le réseau social Instagram.







« Je vais très très bien. Je suis très heureuse de toute cette aventure et je voulais vraiment vous faire un gros bisou et remercier tout ceux qui ont été derrière moi ! » a déclaré Perrine dans une vidéo publiée en story.

« Je vois vos messages et ça me touche énormément. (…) Maintenant je dois avouer que je suis encore un peu dans la redescente des émotions. J’ai hyper hâte de retrouver mes proches et de prendre le temps qu’il faut avec eux. »



Retrouvez Perrine et tous les anciens candidats de la saison mardi soir pour la grande finale de Secret Story, à 23h30 sur TF1.

VIDÉO Perrine s’exprime avec son élimination de Secret Story