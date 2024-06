Ici tout commence spoiler : Billie sous le choc, David décide de... (vidéo épisode du 19 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Billie va être super choquée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, elle va se retrouver face à un choix pour le moins inattendu de David !











Publicité





A la coloc des marais, David et Billie vont être coachés pour les examens… Mais c’est David qui a déniché un coach bien particulier, Billie attend de découvrir de qui il s’agit. Elle regarde pas la fenêtre et découvre qu’il s’agit… d’Hippolyte Duchesnay !

Billie est sous le choc et ne comprend pas David. Mais David lui assure qu’il a changé et qu’il va leur être d’une grande aide ! Billie finit par accepter mais promet qu’à la première remarque misogyne elle partira sur le champs…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Lionel fait une énorme gaffe !… (vidéo épisode du 19 juin)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 950 du 19 juin 2024, David se fait coacher par Hippolyte

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.