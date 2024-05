C à vous du 22 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Chiara Mastroianni et Fabrice Luchini pour le film “Marcello Mio”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes; Gilles Lellouche, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Mallory Wanecque et Malik Frikah pour le film “L’amour ouf”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes; Matt Dillon et Anamaria Vartolomei pour le film “Maria”, en salle le 19 juin

🔵 📌 Paris 2024 : RMC se prépare à diffuser 24h/24. David Douillet, Estelle Denis, et Marion Bartoli, sont les invités de C à vous



🔵 📌 Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. On en parle avec Benoît Trépied, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie, et Claude Malhuret, sénateur Les Indépendants-République et Territoires de l’Allier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 22 mai 2024 à 19h sur France 5.