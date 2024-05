Secret Story du 25 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 25 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi dans la maison des secrets.





Cameron et Zoé discutent au sujet de l’élimination prochaine qui les attend, mais malgré cette perspective, ils apprécient leur aventure. Alexis confie à Zoé qu’il tient beaucoup à elle et souhaite que leur amitié dure, dans l’aventure comme au-delà de l’émission. Cependant, malgré leur lien fort, ils restent en compétition pour découvrir les secrets des uns et des autres.







Publicité





Zoé avait découvert le secret d’Alexis la veille, et aujourd’hui c’est au tour d’Alexis de vérifier son hypothèse. Il pense que Zoé a été élue Miss Guyane, mais elle lui révèle que ce n’est pas son secret. Alexis doit donc attendre avant de pouvoir buzzer à nouveau et il se voit dans l’obligation de reconstituer une partie de sa cagnotte.

La Voix montre ensuite à Alexis des images compromettantes où Kelyan établit des stratégies avec lui, bien qu’Alexis ne fasse pas partie de son réseau d’alliances. Ayant gagné le jeu des nommés, Alexis a le privilège de partager cette vidéo avec un autre habitant. Il choisit de la montrer à Maxence et à son clan, les incitant à se méfier davantage de Kelyan.



Publicité





Avant l’annonce de l’éliminé, un dernier hymne est chanté, puis les nommés entrent dans le sas. Finalement, c’est Cameron qui est éliminé de la maison des secrets. Zoé et Alexis sont ravis de rester ensemble, mais l’élimination de Cameron crée un vide pour beaucoup d’habitants.

Zoé et Alexis continuent de passer de bons moments ensemble, tandis que Maxence, de son côté, prend les choses plus au sérieux. Il réunit son clan pour discuter de la vidéo qu’Alexis lui a montrée. Maxence insiste sur le fait qu’ils doivent garder Kelyan dans leur poche, mais aussi se méfier de lui, car il semble prêt à tout pour aller loin dans l’aventure. Maxence est déçu par le double jeu de Kelyan, bien que Kelyan souhaite rester fidèle à son clan. Conscient que la vidéo a été partagée, Kelyan en informe son propre clan, espérant regagner leur confiance. Cependant, cette confiance reste fragile et il doit se méfier des apparences.

Les tensions s’intensifient dans la maison des secrets, et les moments de calme deviennent rares. Francesca, Justine, Alexis et Zoé remarquent le changement de comportement de Maxence depuis le retour de Lou et constatent également que Perrine a un faible pour Maxence, ce qui la rend malheureuse. Lou a aussi observé ce changement, et certains habitants sont tristes pour Perrine, qui semble amoureuse de Maxence, bien que cet amour ne soit pas réciproque. Alexis et Zoé, quant à eux, continuent de passer du temps ensemble…

Entre bons moments et tensions, une nouvelle journée s’achève dans la maison des secrets, et chaque candidat se prépare à aller dormir…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 25 mai

Rendez-vous lundi à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.