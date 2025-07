Secret Story : Marianne sort du silence et dénonce du harcèlement « je me sens détruite » (VIDÉO)

Publicité





Une semaine après son élimination de la Maison des Secrets, Marianne, ancienne candidate de Secret Story, est enfin sortie du silence. Jeudi, la jeune femme s’est exprimée pour la première fois sur Instagram, via une story poignante dans laquelle elle évoque les accusations dont elle fait l’objet… mais surtout, le cyberharcèlement dont elle est victime depuis son départ de l’émission.











« Depuis ma sortie, j’ai eu le temps de regarder les images, de comprendre ce qui a été perçu, et de prendre conscience de la gravité de la situation », commence-t-elle, consciente du tollé provoqué par certains de ses comportements dans le jeu. Consciente de l’ampleur de la polémique, Marianne a tenu à présenter ses excuses : « Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. »

Accusée de harcèlement dans la maison, l’ex-candidate ne nie pas la gravité des faits, mais pointe du doigt le revers de la médaille : « Aujourd’hui, je subis à mon tour un harcèlement massif, bien plus violent encore. Et ça ne peut pas continuer. »

Un appel à la bienveillance qui fait écho aux nombreux témoignages d’ex-candidats de télé-réalité ayant subi une vague de haine en ligne après leur passage à l’écran. « Stop au harcèlement. D’où qu’il vienne », conclut-elle dans ce message empreint de lucidité et de souffrance.



Marianne invite enfin sa communauté à regarder la vidéo explicative qu’elle a mise en ligne sur YouTube, espérant que sa parole sera entendue jusqu’au bout. Dans cette vidéo, Marianne répond au micro de Jeremstar, en larmes : « Je me sens affaiblie, je me sens détruite. Je ne dors plus, je ne vois plus personne. Je n’ose plus sortir de chez moi, j’ai peur qu’on m’attaque dans la rue !« .

Hier soir en fin de prime de Secret Story, Christophe Beaugrand a rappelé aux fans du programme que personne n’était là pour harceler qui que se soit. Il a appelé à stopper toute forme de harcèlement et a exprimé son soutien envers Marianne.

VIDÉO Marianne sort du silence