Top Chef du 22 mai 2024 : l’épisode 11 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 22 mai 2024 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 11 de la saison 15 de « Top Chef ». Et ce soir, la cuisine vegan sera mise à l’honneur le temps d’une épreuve.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Publicité





Top Chef du 22 mai 2024, le programme de l’épisode 11

Pour la première épreuve, la cuisine vegan est mise à l’honneur. Les candidats seront défiés par Daniel Humm, un chef 3 étoiles dont le restaurant new-yorkais est mondialement réputé. Il y a trois ans, ce chef exceptionnel a marqué l’histoire culinaire en devenant le premier restaurant 100 % vegan triplement étoilé. Les candidats devront réaliser un sandwich vegan, excluant viande, poisson, produits laitiers, miel, œufs ou tout autre produit d’origine animale. Après la dégustation, le chef choisira son sandwich préféré, et le candidat qui l’aura créé sera directement qualifié pour la semaine suivante. Les quatre autres candidats participeront à une épreuve éliminatoire.

Pour la deuxième épreuve, l’émission accueillera la famille Troisgros, gardienne de l’excellence gastronomique française depuis plus de 50 ans et représentant la quatrième génération du plus ancien restaurant 3 étoiles au monde : les chefs César et Léo Troisgros. Les candidats devront associer deux ingrédients, travaillant individuellement mais avec un destin lié, l’un réalisant une version sucrée de l’association et l’autre une version salée. Le binôme qui convaincra le plus les chefs sera directement qualifié pour la semaine suivante, tandis que l’autre binôme sera en danger. Un seul candidat sera éliminé à la fin de l’épisode.



Publicité





Rappel de la présentation de la saison 15

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire… Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles. Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée. Pour la première fois, les chefs vont s’unir pour former deux brigades et tenter d’amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.