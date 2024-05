Will Trent du 22 mai 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 22 mai 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 22 mai

Épisode 4 « Mon stupide cerveau de détective » : Will et le Georgia Bureau of Investigation enquêtent sur un appel de la police du parc d’Etat, en collaboration avec l’APD. Will fait de grands pas dans sa relation avec Faith après avoir partagé des secrets avec elle.

Épisode 5 « Un regard extérieur » : La petite amie d’une star du football décède lors d’un cambriolage qui tourne mal. Will pense pouvoir boucler rapidement cette affaire, qui semble a priori simple. Angie et Ormewood enquêtent sur le meurtre d’un agent immobilier.



Épisode 6 « Sous surveillance » : Un double meurtre mène le Georgia Bureau of Investigation à enquêter sur les activités d’une entreprise de logiciels. Angie fait tout son possible pour s’assurer qu’un témoin clé témoigne dans son affaire.

« Will Trent » : rappel de la présentation de la série

Will Trent, agent spécial du Bureau d’Investigation de la Géorgie (GBI), a été abandonné à la naissance et a traversé une enfance et une adolescence tumultueuses dans le système de familles d’accueil surchargé d’Atlanta. Malgré ces obstacles, il s’est forgé une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Aujourd’hui, en tant qu’agent spécial du GBI, il affiche le meilleur taux de résolution des affaires, faisant preuve d’une expertise remarquable dans son domaine.

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)