Tropiques Criminels du 17 mai : la suite de la saison 5 ce soir sur France 2

Tropiques Criminels du 17 mai 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, un seul épisode inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 17 mai 2024 : vos épisodes

Saison 5 – Épisode 5 « Pointe Simon » (inédit)

Une grande street artiste qui a toujours créé dans la clandestinité est retrouvée morte dans la galerie où elle s’apprêtait à faire sa première exposition publique, révélant ainsi son identité. À travers le monde huppé des galeristes et celui plus underground des street artistes, Mélissa et Gaëlle découvrent que la victime cachait un lourd secret que seules ses œuvres permettront de découvrir.

Saison 3 – Épisode 5 « Chateauboeuf » (rediffusion)

Un prêtre est assassiné. Rapidement, l’enquête amène nos héroïnes à s’intéresser au parcours d’une bonne sœur qui se révèle être une ex-braqueuse. Elle a fait de la prison mais l’argent du casse est resté introuvable. Ce même argent que le prêtre aujourd’hui distribuait très généreusement. Bien mal acquis ne profite jamais…

Tropiques Criminels, présentation de la saison 5

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a pris la décision radicale de rompre tout lien avec la police, optant pour une retraite au sein d’une communauté post-hippie retirée du tumulte du monde. Cependant, lorsque la vie de Thaïs est menacée, Gaëlle se voit confrontée à la nécessité de réintégrer la société et de reprendre son ancien métier de policière.

Pendant ce temps, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour Clarisse, les défis auxquels Melissa fait face découlent de sa rupture avec son passé, son histoire et ses racines martiniquaises. Ainsi, Melissa entreprend un voyage pour renouer avec sa culture et son île natale, cherchant avant tout à trouver la paix intérieure nécessaire pour faire face au deuil de sa mère, qui s’est suicidée lorsqu’elle était enfant.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Antoinette Giret (Chloé), Benjamin Douba Paris (Lucas), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.