« Une proposition irrésistible » : votre téléfilm ce 29 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une proposition irrésistible » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 29 mai 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une proposition irrésistible ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une proposition irrésistible » : l’histoire, le casting

Oliver Penmore, futur héritier d’une entreprise d’import-export, et Avery Gilligan, une jeune femme de bonne famille destinée à un avenir politique prometteur, concluent un accord pour simuler une relation amoureuse. Oliver souhaite ainsi rassurer le comité de direction de l’entreprise de son père, préoccupé par sa vie sentimentale mouvementée. De son côté, Avery cherche à se rapprocher de la célèbre icône de la mode, Lisa Monroe, que connaît personnellement Oliver et pour qui Avery rêve secrètement de travailler.

Avec : Celeste Desjardins (Avery Gilligan), Andrew Bushell (Oliver Penmore), Jim Annan (Thomas Nettley), Hayden Rose (Jules)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Je vais épouser un prince ! ».

« Je vais épouser un prince ! » : l’histoire et le casting

Sara et Danny sont en couple depuis un an et sont follement amoureux l’un de l’autre. Elle est institutrice, et lui, écrivain. Danny décide de la demander en mariage, mais sa demande est accompagnée d’une révélation bouleversante : il n’a pas été totalement honnête avec Sara et lui a caché sa véritable identité. En réalité, il est le prince héritier du trône de Saint Ives, une petite monarchie située dans les Îles Britanniques.

Avec : Fiona Gubelmann (Sara Dimarco), Fiona Bell (Marie Dimarco), Torrance Coombs (Prince Daniel), Barry McGovern (Roi Edmond)