13h15 le dimanche du 23 juin : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 23 juin 2024 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans la série intitulée « Les reclus de Monflanquin ».





« 13h15 le dimanche » du 23 juin 2024







« 13h15 le dimanche » du 23 juin 2024 : « Les reclus de Monflanquin », le sommaire

Cette série en quatre épisodes du magazine « 13h15 le dimanche » retrace l’affaire des reclus de Monflanquin. Ce village du Lot-et-Garonne a été le théâtre d’un drame familial où, pendant près de dix ans (2000-2009), une famille éduquée et issue d’une lignée aristocratique protestante a été manipulée par Thierry Tilly.

Se faisant passer pour un agent secret, Thierry Tilly a pris le contrôle de la famille de Védrines, leur extorquant leur confiance, leur fortune, et leur bonheur. Leur château ancestral à Monflanquin est devenu une prison où ils vivaient reclus. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi les de Védrines n’ont-ils pas pu se libérer de son emprise ? Cette affaire rocambolesque illustre le pouvoir destructeur de la manipulation mentale.



Réduite en esclavage par ce manipulateur, la famille, allant de la grand-mère de 87 ans au petit-fils de 16 ans, a obéi aveuglément à leur « maître à penser », se coupant totalement du monde extérieur. Le but de Tilly était de les dépouiller de leur fortune, estimée à 5 millions d’euros.

Exilée à Oxford, en Angleterre, sur ordre de Tilly, la famille a finalement été sauvée grâce à Christine de Védrines et à son amie Hélène. La situation a basculé lorsque Christine a réussi à échapper au tyran et à révéler les années de sévices et de torture mentale qu’ils avaient endurées.