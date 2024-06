13h15 le samedi du 8 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 8 juin 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





« 13h15 le samedi » du 8 juin 2024 : le sommaire

Cette semaine, « 13h15 le samedi » offre une dose d’émotion intense avec deux récits captivants. Tout d’abord, une histoire touchante de transmission entre une grand-mère adorée et son petit-fils. Ensuite, direction la Norvège pour un saut vertigineux avec un spécialiste de la chute libre, garantissant un shoot d’adrénaline inoubliable.

Louis et son accordéon

Dans ce nouvel épisode de « 13h15 le samedi », l’émission nous raconte une histoire touchante de résilience et d’amour. Louis, un adolescent de 13 ans, est fils d’agriculteurs et souffre depuis sa naissance d’une malformation oculaire qui l’empêche de voir normalement.

Malgré ce défi, et soutenu par l’amour indéfectible de sa famille, Louis s’est lancé il y a quatre ans dans l’apprentissage de l’accordéon. Ce choix, il l’a fait en hommage à sa grand-mère Lucienne, une passionnée de cet instrument, aujourd’hui décédée. Louis ne regrette rien : l’accordéon a « élargi sa vie et l’a rendue encore plus belle ».



L’envol

Cap sur la Norvège, au-dessus des majestueux fjords, en compagnie de Fred Fugen, un pionnier du parachutisme moderne et spécialiste de la chute libre. Ce qu’il apprécie dans cette discipline, ce sont « les sensations de liberté absolue, la possibilité d’explorer l’immense espace qu’est le ciel et de voler en toute liberté entre les montagnes ». Champion de France, d’Europe et du monde dans diverses disciplines (freefly, base-jump…), ses vidéos spectaculaires font le tour des réseaux sociaux.

Fred Fugen a découvert le parachutisme grâce à ses parents, passionnés eux aussi. Il a réalisé son premier saut en tandem avec son père à l’âge de 10 ans, puis son premier saut en solo à 16 ans. Aujourd’hui âgé de 44 ans, il continue de repousser les limites de l’extrême. Toutefois, lui et ses amis prennent grand soin de préparer méticuleusement leurs exploits techniques pour minimiser les risques.