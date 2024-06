Les 12 coups de midi : l’élimination d’Emilien ce dimanche ? On vous dit tout

Publicité





Les 12 coups de midi, infos sur l'élimination d'Emilien – Emilien, devenu le plus grands Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » lundi, sera-t-il éliminé demain, le dimanche 9 juin ?





C'est la rumeur qui a longtemps circulé, sous l'impulsion de la chaîne YouTube Chasseur d'étoiles, pourtant bien informé d'habitude.







Mais il s’agissait d’une mauvaise information ! Alors non, Emilien ne devrait pas être éliminé ce dimanche et il est même toujours présent sur les derniers tournages. Rappelons d’ailleurs que le tournage des « 12 coups de midi » est en pause en ce moment. Jean-Luc Reichmann et Emilien sont en vacances avant la reprise prévue à la fin du mois.

En attendant, retrouvez Emilien ce samedi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».



