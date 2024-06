66 minutes du 16 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 16 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 16 juin 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Alliances et trahisons : dans le secret des grandes manœuvres

Après la victoire écrasante du RN aux élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le scrutin prochain s’annonce incertain.



🔵 Distributeurs de repas : ils misent sur le prêt à manger

Pizzas, pâtes ou encore burgers, il est désormais possible de consommer ces repas à toute heure grâce aux distributeurs automatiques qui fleurissent un peu partout en France.

🔵 L’avocat des chauffards

Controversé, l’avocat Sébastien Dufour est dans le collimateur des partisans de la sécurité routière. Sa spécialité : défendre les automobilistes coupables d’infractions.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 HEC, l’école que le monde nous envie

C’est un nom que vous connaissez forcément : HEC, l’école des Hautes Etudes Commerciales. Cette grande école réputée dans le monde entier nous a ouvert exceptionnellement les portes de son campus de Jouy-en-Josas (Yvelines), près de Paris.

Extrait vidéo

Greg et Fanny ont dû ouvrir cinq distributeurs automatiques de pizzas dans leur région afin de répondre à la demande. Des pizzas artisanales et disponibles 24/24 ! « Distributeurs de repas : ils misent sur le prêt à manger »

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/Z5JOUwQz3c — 66Minutes (@66Minutes) June 15, 2024

