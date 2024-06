« Bad Boys for Life » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (13 juin 2024)

Publicité





« Bad Boys for Life », c’est le film rediffusé ce jeudi 13 juin 2024 sur M6. Un film réalisé par Adil EL ARBI et Bilall FALLAH avec Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles principaux.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Bad Boys for Life » : histoire

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de police et s’apprête à raccrocher. Mike Lowery est, quant à lui, en pleine crise de la quarantaine. Quand ce dernier est grièvement blessé par balles par Armando, un mercenaire albanais dont ils ont tué le frère et qui agit sur les ordres de sa mère, Isabel Aretas, assoiffée de vengeance, il décide à se venger. Mais le capitaine Conrad Howard ne veut pas le laisser enquêter sur une affaire dont il est la victime. Mike est cependant intégré comme consultant au sein de l’A.M.M.O (Advanced Miami Metro Operations), une toute nouvelle brigade avec des policiers de la nouvelle génération. Il rappelle alors Marcus pour reformer leur duo de choc…

Interprètes

Dans les rôles principaux : Will SMITH (Mike Lowrey), Martin LAWRENCE (Marcus Burnett), Vanessa HUDGENS (Kelly), Joe PANTOLIANO (Conrad Howard), Paola NUNEZ (Rita), Kate DEL CASTILLO (Isabel Aretas), et Charles Melton (Rafe)



Le saviez-vous ?

– C’est Michael Bay qui a réalisé les deux premiers opus de la saga culte “Bad Boys”. Dans ce 3e volet il fait un caméo au début du film lors d’une scène qu’il a lui-même filmée.

– Deux acteurs, une voix : Lucien Jean-Baptiste (“Il a déjà tes yeux”, “La deuxième étoile”) est la voix française de Martin Lawrence dans “Bad Boys” et celle de Will Smith dans “Wild Wild West” et “Je suis une légende”.

La bande-annonce

