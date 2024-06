Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Chambéry après le passage du chef ? (11 juin 2024)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant Café Chabert à Chambéry le 11 juin 2024 – Hier soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Christine dans un restaurant à Chambéry, en Savoie.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest était dans ce restaurant, le Café Chabert, il y a quelques mois. Au bord du burn-out, Christine travaillait seule et rien n’allait.

Mais bonne nouvelle, le passage du chef a permis de redresser le restaurant, et les avis des clients sont désormais unanimes ! Beaucoup saluent une cuisine « de produits frais et locaux », et un client parle même d’une « pépite cachée dans une petite ruelle ». Vous l’aurez compris, désormais le restaurant va mieux et profite d’un bon bouche à oreille.



Et si vous avez manqué l’émission d’hier soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.