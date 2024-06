Ici tout commence du 12 juin : Stanislas doute... (résumé + vidéo épisode 945 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 945 – Stanislas est perturbé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Sa femme sort pour un déjeuner au Double A mais rien n’est plus comme avant… Pendant ce temps là, Maya s’inquiète et décide de crever l’abcès avec Quentin.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 12 juin 2024 – résumé de l’épisode 945

Vic et Léonard parlent du pot de départ de Teyssier organisé par Marc Leroy. Ils hésitent à y aller à la veille de la première épreuve des examens… De son côté, Maya s’inquiète toujours au sujet de Quentin. Elle a remarqué son regard noir pendant le tirage au sort des binômes… Léo confirme mais Vic pense qu’elle est parano. Plus tard, Maya décide de crever l’abcès et va parler à Quentin.

Malik s’inquiète de la relation entre Maya et Quentin… L’idée de Bérénice pour les vacances ne fait pas l’unanimité. Au Double A, Stanislas réalise que son couple ne sera plus jamais le même. Sa femme revient de loin et n’arrive même plus à tenir ses couverts… Il doute et se confie à Laetitia quand son père fait son grand retour.



Ici tout commence du 12 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.