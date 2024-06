Cyril Hanouna débarque sur Europe 1, Enora Malagré réagit : « je suis sous le choc »

Publicité





Europ 1 a annoncé ce vendredi soir qu’à partir de ce lundi 17 juin et pour les deux prochaines semaines, Cyril Hanouna reprenait la case horaire de 16h à 18h. L’émission « Cyril Hanouna refait l’actu » va donc prendre la place de « Sophie & Les Copains ».





Et apparemment, Europe 1 n’a pas cru bon de prévenir Sophie Davant et son équipe avant de procéder à ce changement de programmation !







Pas de fin de saison pour « Sophie & Les Copains » ! Enora Malagré, qui était chroniqueuse de l’émission cette saison, a réagi sur Instagram et expliqué être « sous le choc » de cette décision.

« Je viens d’apprendre il y a une heure que Cyril Hanouna nous remplace dès lundi à l’antenne d’Europe 1 qui souhaite encore + d’info …nous ne pourrons donc pas dire au revoir à nos auditeurs, qui nous ont suivis dans cette merveilleuse et chaleureuse aventure radio cette année …. et croyez bien que nous en sommes désolés. On l’a vraiment toutes appris il y a une heure ! Je pense que Sophie parviendra quand même à vous dire un mot lundi. Moi je vous parlerai davantage plus tard… là je suis un peu sous le choc » a écrit l’ancienne chroniqueuse de TPMP.



De son côté, Sophie Davant n’a pas encore réagi à cette éviction.