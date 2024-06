David Hallyday tend la main à ses soeurs Jade et Joy : « je serai là » (VIDÉO)

Publicité





David Hallyday était aux côtés d’Isabelle Ithurburu dans « 50mn Inside » samedi soir sur TF1. Plus de six ans après la mort de son père, Johnny Hallyday, David sort un album hommage.





Et alors que David Hallyday partira en tournée en novembre, Isabelle Ithurburu a rencontré ce chanteur discret, qui vient également de publier son autobiographie. Le lien père-fils, la transmission, cette famille si unique… David Hallyday se livre à cœur ouvert.







Au cours de cette interview, Isabelle a interrogé le chanteur au sujet de ses soeurs, Jade et Joy. Et David leur a tendu la main pour une réconciliation et assure qu’il sera toujours là pour elles.

« J’espère, je pense qu’il faut qu’elles grandissent un petit peu et qu’elles aient un peu de recul, d’expérience de vie. Et si elles ont envie, je serai là, et puis, si elles n’ont pas envie, je serai là quand même le jour où elles auront envie ! » a déclaré David Hallyday au sujet de ses soeurs.



Toutes les confidences de David Hallyday dans 50’Inside sont à retrouver en vidéo sur TF1+ ici.