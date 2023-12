Jade et Joy Hallyday mal à l’aise dans Sept à Huit, l’interview fait polémique (VIDÉO)

Publicité





Jade et Joy Hallyday, les deux filles adoptives de Johnny Hallyday, se sont exprimées hier en exclusivité dans l’émission de TF1 « Sept à Huit ». Un grand moment de gêne pour bon nombre de téléspectateurs !

Et pour cause, Audrey Crespo-Mara a interrogé Jade et Joy sur la relation de leur père avec David et Laura…











Jade et Joy Hallyday dans Sept à Huit, elles parlent de Johnny Hallyday

Les deux jeunes femmes semblaient très mal à l’aise face à ces questions, expliquant qu’avec le père elles « parlaient très peu de leurs demi-frère et demi-soeur ».

« C’est surtout notre mère qui a essayé de les rapprocher, de reconstruire cette famille qui était décomposée » ont-elles déclaré à la journaliste de TF1. « Elle a essayé de les rapprocher et d’avoir une meilleure relation entre père et fille, et père et fils »

« Mais à la fin quand il était malade, notre père a préféré passer plus de temps avec nous. Parce qu’il se sentait bien avec ma soeur, Maman et moi » a expliqué l’une des filles de Johnny.



Jade et Joy cherchaient leurs mots, visiblement pas à l’aise avec le français ni avec ces questions. Leur interview a beaucoup fait réagir et a créé polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup reprochant un manque de naturel et des propos déplacés vis à vis de David Hallyday et Laura Smet.

D’autant qu’en évoquant des vacances passées avec David et Laura, l’une des filles de Johnny et Laeticia est allée jusqu’à dire : « moi j’avais le sentiment qu’ils n’étaient pas sincères« , la seconde parlant de « sentiment de jalousie ».

VIDÉO Sept à Huit du 10 décembre 2023, Jade et Joy Hallyday se confient

Jade, 19 ans, et Joy, 15 ans, sont dans « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara.

Johnny a souvent dit qu’il regrettait de ne pas avoir vu grandir ses deux aînés, David et Laura. Jade et Joy racontent la nature de leurs relations, ainsi que celles qu’elles avaient avec leurs aînés. pic.twitter.com/lh2rnzvFIb — Sept à Huit (@7a8) December 10, 2023

Leur interview complète est à retrouver en vidéo sur myTF1 en cliquant ici.