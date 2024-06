Plus Belle La Vie du 24 juin 2024 : Pascal provoque un drame au Mistral ! (résumé + extrait vidéo épisode 120 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 120 de PBLV – Grâce à Jean-Paul, Anaïs est saine et sauve aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va donner une info capitale pour démasquer le tueur en série !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 juin 2024 – résumé de l’épisode 120

Jennifer remet à Babeth son emploi du temps du jour et lui explique que Pascal a pris les rendez-vous du matin, ce qui ravit Babeth. Elle remercie Pascal à son arrivée. Celui-ci leur parle d’une petite fille qui lui a dessiné un éléphant et commence à chanter une comptine… Cependant, cela rappelle de mauvais souvenirs à Jennifer, qui s’emporte, laissant Babeth perplexe. Au bar, Gabriel a encore des douleurs dorsales et s’inquiète pour son marathon. Babeth les rejoint en vantant les mérites de Pascal. Thomas est plus réservé, trouvant l’infirmier trop parfait. Gabriel admet que Pascal charme tout le monde, mais Babeth note que Jennifer ne l’apprécie pas…

Babeth reparle de l’incident avec Pascal à Jennifer, qui avoue détester cette comptine. Babeth lui conseille de se détendre et de partir plus tôt. Jennifer mentionne qu’elle va cuisiner pour Samuel, et Babeth lui suggère un dessert au beurre de cacahuète. Jennifer explique que Samuel est allergique aux arachides, ce que Pascal entend…



Plus tard au cabinet, Jennifer revient de ses courses et trouve Pascal seul, cherchant des strips. Elle propose d’aller les chercher, mais Pascal profite de son absence pour injecter de quelque chose dans une brique de lait de coco dans son sac de courses… De retour chez lui, Samuel trouve Jennifer en train de cuisiner. Elle lui dit que c’est une recette de Babeth. Samuel est ravi mais, lors du dîner, il commence à se sentir mal, oppressé et il devient tout rouge ! Jennifer panique…

Au commissariat, Ariane taquine Patrick au sujet du concours de tir. Patrick se défend en disant que Morgane a profité de sa fatigue après une nuit blanche. Ariane le trouve de mauvaise foi mais Patrick lui conseille de parier sur quelqu’un d’autre, un homme. De son côté, Morgane annonce à Méline qu’elle ne veut plus représenter le Mistral au concours inter-commissariats, préférant que Patrick le fasse. Méline la convainc de ne pas céder et propose un second round pour valider Morgane, à la grande satisfaction de Patrick. Méline est convaincue que Morgane le battra. Et lors de la nouvelle séance de tir, Morgane bat à nouveau Patrick, qui n’en revient pas.

Nisma confronte Steve à propos de sa patronne. Mais il lui explique qu’elle utilise un pseudonyme en hommage à une femme qu’elle admirait. Kilian appelle Steve, désireux lui aussi d’investir dans sa société… Plus tard, Steve explique à Nisma que sa patronne lui a versé une prime pour la publicité qu’il a faite pour l’entreprise. Nisma est perplexe mais le félicite. Steve propose de célébrer en mangeant des glaces au Vieux-Port.

