Demain nous appartient du 7 juin : Charles se dénonce mais... (résumé + vidéo épisode 1703 en avance)

Demain nous appartient du 7 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1703 de DNA – Les choses vont se corser pour la famille Julliard ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la police perquisitionne chez Philippine et Charles se dénonce !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 7 juin 2024 – résumé de l’épisode 1703

Une lycéenne a témoigné contre Charles Julliard. La police perquisitionne et retrouve les fameuses gélules dans les affaires de Violette ! Pour protéger sa soeur, Charles se dénonce et affirme que c’est à lui. Violette ne dit pas un mot alors que Damien et ses collègues emmènent Charles au commissariat.

Pendant ce temps là, Lisa affronte les conséquences de ses actes. C’est l’heure du verdict de l’IGPN après de longs mois d’attente ! Et chez les Perraud, Martin stoppe une tentative de fuite…

VIDÉO Demain nous appartient du 7 juin – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.