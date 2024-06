Mask Singer : qui se cache sous la Perle ? Les indices qui mènent à Jenifer

Publicité





Mask Singer saison 6 indices sur la Perle – Alors que c’est ce soir que Camille Combal présentera le 6ème prime de « Mask Singer », avez-vous deviné qui se cache sous la Perle ? On fait le point sur les indices à disposition !











Mask Singer saison 6 : Jenifer est-elle derrière le costume de la Perle ?

Zoom sur le costume de la Perle. Chez Stars-Actu, on est toujours persuadés que c’est la gagnante de la Star Academy 1, Jenifer sous le masque ! Laurent Ruquier l’a démasquée avec son prono d’or mais si Kev Adams pensait dès le début qu’il s’agissait de Jenifer, il a depuis commencé à douter et pense que c’est quelqu’un d’autre. Mais tous les indices collent bien avec Jenifer.

Indice n°1 : « J’ai connu la célébrité très jeune »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Les caméras, le studio, la scène, elle a goûté à tout très vite, en accéléré même !

– Aucun jury, aucun public ne pouvait rester de glace face à son talent

– Elle s’est fait une place au soleil

– Elle a du swing dans la voix et du feu dans les jambes

– Elle a enchainé les succès, les prix prestigieux, avec une rapidité déconcertante

– L’or elle connait bien, mais quand ça s’est corsé pour elle, elle a su se faire rare

Indices donnés sur le prime 3 :

– Elle veut voler la réserve d’or du pays grâce à des personnages nommés Montréal, Saint-Gilles Les Bains, Los Angeles…

– Elle garde la foi, le poing levé



Indices donnés sur le prime 4 :

– les enfants trouvent qu’elle a « l’air très jeune »

– elle a les cheveux noirs, elle a l’air sérieuse

– c’est une chanteuse

Indices donnés sur le prime 5 :

– On a pu voir un téléphone rouge comme celui de la Star Academy

– un olivier lui rappellerait ses origines

– si elle était un vêtement, ce serait un baggy pour la nostalgie

– elle a écrit un livre

Indices visuels / sonores : 7 perles, la plage, Los Angeles, un gâteau d’anniversaire, 2 nids, une fée

Propositions des enquêteurs : Jenifer, Louisy Joseph, Priscilla Betti, Nicoletta, Sofia Essaïdi, Tal

La dernière prestation de L’Hippopotame et la Perle chantent « Flamme » de Juliette Armanet

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Perle ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 24 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.