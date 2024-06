« Harcelée par mon propriétaire » : votre téléfilm ce 11 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Harcelée par mon propriétaire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 11 juin 2024 – Ce mardi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Harcelée par mon propriétaire ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Harcelée par mon propriétaire » : l’histoire, le casting

Après avoir perdu sa mère et abandonné ses études, Maddie s’installe dans la maison de campagne de sa tante Grace, qui n’y vit plus avec son mari Paul. Grace, une photographe, doit partir en Afrique pour un client, mais elle assure à Maddie que Paul sera disponible pour l’aider en cas de besoin. Maddie rencontre le charmant voisin, Kévin, et ils se rapprochent rapidement. Cependant, le comportement de Paul devient de plus en plus étrange et inquiétant. Kévin confie à Maddie que Paul agit bizarrement depuis la disparition inexpliquée de Kaycee, une jeune fille qui avait loué la chambre d’amis un an auparavant.

Avec : Emily Roslyn Villareal (Maddie), Roy Abramsohn (Paul), Joey Heyworth (Kévin), Clara Carlo (Kaycee)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Etudiantes victimes de leur beauté ».

« Etudiantes victimes de leur beauté » : l’histoire et le casting

Débordée par son travail, Morgan Mason a négligé son petit ami Xander, qui lui demande de faire une pause pour réévaluer ses priorités. Sur les conseils de Riley, sa collaboratrice et amie, Morgan décide de passer un mois dans un hôtel pour se déconnecter complètement, y compris des réseaux sociaux, essentiels à son agence spécialisée dans les médias sociaux. Elle part donc pour Calm River, un hôtel en Floride où portables et ordinateurs sont interdits. Cependant, elle oublie son trousseau de clés dans le taxi qui l’amenait à l’aéroport. Sa conductrice, Alicia Robertson, habituée à dormir dans sa voiture, saisit l’occasion pour s’installer chez elle.

Avec : Ella Cannon (Elliette Oliver), Austin Freeman (Le docteur Jonathan Colton), Summer Madison (Ava), Kayla Fields (Lisbeth Trudel)