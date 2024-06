Ici tout commence spoiler : Malik face à la vengeance de Maya... (vidéo épisode du 13 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Malik va réaliser à ses dépends qu’il vaut mieux se méfier de Maya dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, dans quelques jours, en plein examen de fin d’année Maya va se venger de Malik et on peut dire qu’elle ne recule devant rien…











En effet, Hortense vient recadrer Malik avant l’épreuve. Elle a retrouvé une lettre signé de son nom dans son casier et elle trouve que c’est carrément déplacé. Et pour cause, il s’agit d’une lettre d’amour ! Malik n’en revient pas et assure à Hortense qu’il n’a jamais écrit ça. Rapidement, Léonard comprend que c’est un coup de Maya…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 946 du 13 juin 2024, Maya se venge de Malik



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.