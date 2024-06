Ici tout commence du 17 juin : Jim révèle à Malik et Léo que... (résumé + vidéo épisode 948 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 948 – Jim est inquiet pour Maya ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il décide d’alerter Malik et Léonard au sujet de Quentin…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 17 juin 2024 – résumé de l’épisode 948

Jim est convaincu que Malik a raison de se méfier de Quentin. Il vient rapporter à Malik et Léonard les propos étranges de Quentin la veille pendant le repas… Marc a affirmé que Maya était la plus jeune de la promo et Quentin connaissait sa date de naissance ! Il a expliqué s’en souvenir du stage au foyer mais Jim n’y croit pas. Léo en a marre de parler de Quentin et aimerait se concentrer sur les examens, mais Jim a réussi à semer le doute…

Plus tard, le secret de Quentin est enfin révélé: il est le frère de Maya ! Lionel, fidèle à lui-même, ne pense qu’à sa propre personne… Et pendant ce temps, Billie et Tom dévoilent leur vérité.



Ici tout commence du 17 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.