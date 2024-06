Ici tout commence du 26 juin : Laetitia parle à Stanislas (résumé + vidéo épisode 954 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 954 – Laetitia va finalement apprendre toute la vérité sur Maïa dans votre série « Ici tout commence ». Et face à Stanislas, elle ne va pas réussir à tenir sa langue…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 26 juin 2024 – résumé de l’épisode 954

Maya se confie à Vic et Léonard… Elle a surpris Malik au lit avec Violette ! Elle ne veut plus en entendre parler ! De son côté, Malik apprend que Maya a un crush sur lui et il décide de la rendre jalouse, avec l’aide de David.

De son côté, Laetitia parle avec Maïa, qui lui avoue qu’elle trompait Stanislas depuis 6 mois avant de tomber dans le coma ! Et face à Stanislas qui culpabilise, Laetitia ne peut s’empêcher de lui parler…



Quant à Enzo, il achève son master avec un projet ambitieux. Il veut gérer le pop-up cet été !

Ici tout commence du 26 juin 2024 – extrait vidéo

