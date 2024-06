« Karma mortel » : votre téléfilm ce 27 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Karma mortel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 27 juin 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Karma mortel ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Karma mortel » : l’histoire, le casting

Diplômée en business et en marketing, Stella est engagée comme consultante chez Serenity Gardens, un centre de bien-être aux États-Unis. Cependant, sa vie est rapidement menacée et elle subit des agressions répétées de la part du personnel. Lorsqu’elle découvre qu’une cliente est décédée l’année précédente, étouffée dans le sauna, son angoisse atteint son paroxysme. Au moment où elle envisage de démissionner, la PDG lui confie les plus hautes responsabilités de l’entreprise.

Avec : Sierra Wooldridge (Stella Benton), Chris Kapeleris (Kilman), Rayisa Kondracki (Ivy), Hailey Summer (Jett)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Meurtre avec (pré)méditation ».

« Meurtre avec (pré)méditation » : l’histoire et le casting

Une femme cherche à renouer avec sa famille éloignée, mais ses efforts se soldent par un meurtre et des soupçons…

Avec : Jeannette Sousa (Amanda), Breanne Hill (Maya), Keenan Tracey