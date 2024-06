La meilleure boulangerie de France du 25 juin : la finale nationale continue, qui va se qualifier ce soir ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 25 juin 2024 – La semaine de finale nationale se poursuit ce soir pour Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui ? Quels boulangers se qualifieront pour la suite de cette finale ?





La meilleure boulangerie de France du 25 juin 2024 : récap de la semaine et programme du jour

🔵 Lundi, les 24 binômes finalistes s’affrontaient sur le thème d’une tarte sucrée ou salée avec des produits de leurs régions et rendant hommage au monde du sport. Le jury avait procédé à un tirage sort pour organiser 12 duels. Et à l’issue de chaque duel, une seule boulangerie se qualifiait pour la suite.

Se sont qualifiés :

– Chloé et Julien (Grand Est)

– Caroline et Raphaël (Centre Val de Loire)

– Simon (Normandie)

– Adam (Pays basco-landais)

– Alexis et Julien (Poitou-Charentes)

– Yves et Rémi (Midi Pyrennées)

– Jérémy et Julien (Haut de France)

– Xavier et Loris (Alpes)

– Jérémy et Nicolas (PACA Ouest)

– Kévin et Théo (Bretagne)

– Rémi et Nathan (Pays de la Loire)

– Agathe et Arthur (Auvergne)

🔵 Mardi, 4 artisans vont relever le défi de Bruno Cormerais. Quelle équipe se qualifiera pour la grande finale de vendredi et pourra prétendre au titre de Meilleure Boulangerie de France ?



La meilleure boulangerie de France, rappel de la présentation de la finale nationale

Après 24 semaines enthousiasmantes à sillonner les routes gourmandes de France, après avoir visité près de 240 boulangeries, c’est l’heure pour notre jury de réunir les 24 boulangeries finalistes pour la grande semaine finale. Chaque jour, les binômes devront rivaliser de savoir-faire boulanger et de créativité pour répondre aux attentes d’un jury aussi exigeant que bienveillant jusqu’au dernier duel. Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera ainsi à Jean-Baptiste Grangé et Antoine Clément, gagnants de la saison 10 et dignes représentants de la Nouvelle-Aquitaine Sud ?