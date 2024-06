C à vous du 25 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Viol antisémite à Courbevoie : Maître Muriel Melki, l’avocate de la jeune fille, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Législatives anticipées, tribune pour un barrage au RN… Carole Delga, présidente PS du conseil régional d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, est l’invitée de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Laurent André, chef exécutif du Café de la Paix et de l’hôtel InterContinental Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Michel Cymes pour l’émission “Qui dort, perd ! La grande expérience du sommeil”, diffusée ce soir à 21h10 sur France 2

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Anthony Jeanjean et Laury Perez, champions du monde 2024 de BMX Freestyle; et Nile Rodgers & Kimberose pour le concert “Nile Rodgers & CHIC

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 25 juin 2024 à 19h sur France 5.