Les 12 coups de midi du 6 juin : le jeu déprogrammé, découvrez qui se cache sur l’étoile mystérieuse !

Mauvaise nouvelle ce jeudi pour les fans du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ! En effet, TF1 déprogramme votre jeu aujourd’hui en raison de l’actualité et la diffusion d’une édition spéciale.





En effet, « Les 12 coups de midi » cèdent exceptionnellement sa place à l’édition spéciale pour le 80ème Anniversaire du Débarquement.







Un évènement qui était prévu quand le jeu a été tourné et il n’y aura donc pas de rattrapage. Vous retrouverez « Les 12 coups de midi » vendredi à l’horaire habituel avec Jean-Luc Reichmann et Emilien.

En attendant, vous souhaitez savoir qui est derrière l’étoile mystérieuse ? On a la réponse !



En effet, comme on vous l’annonce depuis quelques jours, c’est le chanteur canadien The Weeknd. Le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl, et les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto).

Retrouvez les précédentes émissions en replay sur TF1+.