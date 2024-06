Manu dans le 6/10 : Manu en larmes pour la fin de saison, sera-t-il de retour à la rentrée ? Réponse !

Publicité





Clap de fin ce matin pour Manu Lévy et son équipe de « Manu dans le 6/10 » sur NRJ. Après une semaine exceptionnelle passée à Sète, c’est l’heure des vacances pour l’équipe de la matinale.





Et au moment de dire au revoir aux auditeurs après cette saison marquée par la polémique et la plainte des anciens – Isabelle, Valou, Aude et Paulette – aux Prud’hommes, Manu n’a pas pu retenir ses larmes !







Pour la première fois en plus de 10 ans sur NRJ, Manu était très ému et en larmes. Mais rassurez-vous, il ne quitte pas NRJ et sera de retour à la rentrée.

En effet, Manu a annoncé que toute l’équipe resterait inchangée et qu’ils seraient donc tous de retour aux côtés de Niko, Salomé et Lorenza dès le lundi 26 août sur NRJ.



La plainte des anciens co-animateurs de Manu pour harcèlement n’aura donc influencé NRJ, qui a choisi de garder son animateur vedette malgré tout.