Plus Belle La Vie du 28 juin 2024 : Jennifer va tout perdre ! (résumé + extrait vidéo épisode 124 en avance)

Plus belle la vie du 28 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 124 de PBLV – Pascal continue de s'en prendre à Jennifer aujourd'hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Les choses vont empirer pour la secrétaire médicale, qui va se retrouver avec l'arme de Samuel…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 juin 2024 – résumé de l’épisode 124

Ariane est chez Samuel et lui dit que le cambrioleur devait porter des gants, car la PTS n’a pas trouvé d’empreintes autres que les siennes et celles de Jennifer. Elle lui demande qui savait que son arme était cachée sous la cheminée. Samuel répond que seuls lui et Jennifer étaient au courant… Jennifer, bouleversée, assure à Samuel qu’elle avait fermé à clé. Mais Samuel l’accuse de mentir, en lui montrant le ticket de caisse trouvé par Gabriel sur son bureau. Jennifer lui dit que ce n’est pas le sien, mais Samuel ne la croit pas et lui dit qu’il ne sait plus qui elle est.

Gabriel reproche à Jennifer d’être en retard de 40 minutes. Il refuse de l’écouter, lui reproche son manque de sérieux, et lui dit qu’ils ne peuvent plus lui faire confiance. Il lui conseille de prendre rendez-vous avec Mehdi. Jennifer, en pleurs, est réconfortée par Pascal qui lui propose du chocolat et la prend dans ses bras. Ils vont déjeuner en bord de mer mais quand Pascal d’un éventuel traumatisme ancien qui la mettrait dans cet état, elle prend la fuite…



Samuel discute avec Gabriel et Thoomas, il avoue qu’il a du mal à imaginer que Jennifer mente ainsi. Thomas est d’accord, il ne croit pas que Jennifer puisse jouer la comédie. Gabriel pense qu’elle traverse un épisode psychotique et qu’elle devrait consulter. Samuel craint qu’elle ne se braque, et Gabriel propose de l’accompagner… Mais quand ils arrivent au cabinet, Jennifer vient de retrouver l’arme de Samuel dans son sac ! Elle la pointe sur eux !

Patrick compare des conventions obsèques pendant le petit déjeuner. Babeth, surprise, préférerait planifier leurs vacances. Elle se confie ensuite à Mehdi, elle pense que Patrick déprime en se sentant vieillir… Le soir, Babeth propose à Patrick de sortir alors que Yolande gardera Raphaël, mais il refuse et préfère les laisser y aller.

Steve est en rendez-vous avec Ariane au Mistral quand Mirta les interrompt. Sa télé est en panne et elle a besoin de conseils. Elle essaie de payer avec son compte Bibac, mais le paiement échoue. Steve lui promet de s’en occuper plus tard. En voyant ça, Ariane décide de réfléchir. Mais plus tard, Nisma croise Steve dans la rue avec un sac de voyage. Il dit être pressé et monte dans un taxi… A la résidence, alors que Nisma n’arrive plus à joindre Steve Mirta se demande s’il ne les a pas arnaquées…

VIDÉO Plus belle la vie du 28 juin 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.