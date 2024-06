Ici tout commence du 28 juin : une proposition surprise et un départ (résumé + vidéo épisode 956 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 956 – Maya et Malik ont passé la nuit ensemble ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ces deux là prévoient de passer l’été ensemble mais c’était sans compter sur la proposition surprise que va recevoir Maya…





Attention, exceptionnellement ce soir deux épisodes inédits à découvrir dès 18h00 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 28 juin 2024 – résumé de l’épisode 956

Malik et Maya ont passé la nuit ensemble et sont plus heureux que jamais. Ils sont dérangés par Léonard, qui débarque de bon matin avec les croissants… Et si Malik se voit déjà passer l’été avec Maya, voilà qu’elle reçoit une proposition surprise ! Son frère, Quentin, lui propose de venir avec lui à Londres ! Que va-t-elle décider ?

De son côté, David apprend que même en ayant pas réussi à finir major de promo, il est pris comme chef au FC Madrid. Et surprise, il doit ça à Hippolyte Duchesnay, qui a passé un coup de fil en sa faveur !



Publicité





Pendant ce temps là, Rose, Constance, Carla et Bérénice se préparent à partir en vacances chez Paul…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : l’inquiétant secret de Paul, Carla et Bérénice terrifiées (vidéo épisode du 1er juillet)

Ici tout commence du 28 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.