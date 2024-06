« Mariés au premier regard » : rupture surprise, gros revirement pour Romain, ce qui vous attend dans l’épisode 14

Publicité





Pas d’épisode de « Mariés au premier regard » exceptionnellement ce lundi soir sur M6, en raison de la concurrence du match des Bleus, mais vous avez rendez-vous lundi prochain sur M6 pour suivre le tout dernier épisode de la saison !





Et si vous êtes impatient, on l’a déjà vu et on vous en dit plus sur ce qui vous attend !







Dans l’épisode 14 qui vous attend lundi prochain sur M6, c’est un gros revirement qui attend Romain. Alors qu’il a rencontré Camille et que le feeling est au rendez-vous, elle lui explique qu’elle est toujours en couple avec la personne rencontrée pendant l’expérience. Et elle est très heureuse ! L’histoire s’arrête donc là pour Romain.

Surprise du côté d’Ophélie et Loïc, qui ont finalement décidé de se séparer et de divorcer. Ils ne sont plus ensemble et Loïc l’a très mal vécu.



Ludivine a envoyé un message à Raphaël pour le revoir et à son grand bonheur, il a accepté ! Mais si Ludivine espérait encore sauver leur mariage, du côté de Raphaël c’est définitivement terminé. Il n’y a plus rien !

Quant à Laurie, elle va régler ses comptes avec Jean-Nicolas. Des explications qui vont mettre un terme à leur mariage.

De leur côté, Florian et Alice sont toujours ensemble et très heureux. Et ils viennent même de s’offrir une seconde lune de miel en Guadeloupe !

Quant à Tracy et Flo, ils vivent désormais ensemble !

Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 24 juin pour suivre l’épisode 14 de « Mariés au premier regard » !