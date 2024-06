Un Si Grand Soleil du 19 juin : Christophe se suicide ! (résumé et vidéo épisode 1414 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1414 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 19 juin 2024. ATTENTION NOUVELLE DÉPROGRAMMATION LE MARDI 18 JUIN !





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Clément annonce à Janet que Pavan sera à Paris dans une heure et à Montpellier dans la journée. Il assure à Janet qu’il ne faut pas s’inquiéter et il restera impartial.

Au petit dej, Noura fait réviser sa mère. Elle est impressionnée, elle n’a pas fait la moindre erreur. Noura doit filer en cours. Stéphanie lui donne encore un gros billet pour son déjeuner, Noura est choquée par la somme… Stéphanie insiste et lui dit d’en profiter.



Cécile reçoit un appel de Becker, qui la prévient pour Pavan. Elle le félicite pour cette première étape. Clément informe ensuite Yann, il aimerait qu’Hugo assiste à l’audition.

Manu accueille Pavan au commissariat, il assure être là pour répondre à toutes leurs questions. En salle d’interrogatoire, Sylvio demande pardon à Clément, il dit qu’il s’en veut profondément. Il assure que Janet n’a jamais cessé de l’aimer et c’est la raison de son départ. Becker lui dit qu’ils vont l’interroger sur le meurtre d’Aubert. Il lui conseille de dire la vérité, Sylvio assure que c’est son intention.

Tom conseille encore Achille par rapport à Noura, il lui dit de prendre confiance en lui. Achille a peur de se reprendre un vent… Tom insiste et Achille se lance, il propose un ciné à Noura. Mais elle dit qu’elle doit rester bosser… Il propose un autre jour mais elle est vague et dit qu’ils peuvent inviter Tom et Maéva.

Manu interroge Pavan. Il reconnait que c’est bien ses chaussures mai il n’est jamais allé dans la carrière où Aubert a été retrouvé. Il ne reconnait pas non plus l’appareil qui permet d’ouvrir une voiture à distance. Manu lui demande s’il pense à quelqu’un qui a pu vouloir le faire accuser. Manu lui dit qu’il risque de payer cher. Pavan explique son amour pour Janet qui l’a poussé à partir. Il dit que seuls Janet et Christophe Lemeur étaient au courant. Hugo repense à Christophe et ce qu’il lui avait dit au sujet du départ de Pavan ! Il repense aussi à toutes ses questions sur le Fleuriste.

Tom est avec Maéva quand Achille l’appelle et lui raconte le râteau qu’il s’est pris. Maéva lui dit qu’Achille n’est pas du tout le genre de Noura. Pendant ce temps là, Stéphanie rentre chez elle. Noura a acheté des boucles d’oreille avec l’argent qu’elle lui a donné. Stéphanie propose de commander des sushis.

Hugo essaie de joindre Christophe mais il est tout le temps sur messagerie. Il parle à Yann de toutes les questions qu’il leur posait sur le fleuriste. Il pense que c’est lui ! Pendant ce temps là, Christophe est seul en forêt… Achille s’inquiète de son absence et qu’il soit sur messagerie ! Son téléphone sonne dans la forêt, Christophe est allongé au sol.

VIDÉO Un si grand soleil du 19 juin extrait, Christophe est mort

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv