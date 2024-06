Quand la Star Academy s’invite dans Demain nous appartient, on connait la date de diffusion !

Publicité





Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – On vous en parlait le mois dernier et on connait désormais la date de diffusion ! Deux candidats emblématiques de la Star Academy 2023 vont apparaitre dans un épisode de la série de TF1 « Demain nous appartient ».





Il s’agit de Victorien et Candice, qui ont tourné début mai à Sète.







Et c’est le vendredi 21 juin, jour de la Fête de la Musique, que vous les découvrirez dans « Demain nous appartient ». Une date évidemment pas du tout choisie au hasard !

Victorien et Candice joueront leurs propres rôles et seront là pour lancée la saison de la Paillotte, gérée par Charles Julliard cet été.



PHOTO Victorien et Candice dans Demain nous appartient

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1