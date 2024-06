Secret Story du 11 juin 2024 : nouvelle élimination choc, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 11 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets. Perrine se réveille dans la pièce secrète, la Voix la félicite et elle ajoute 3.200 euros à sa cagnotte commune avec Maxence.





Perrine revient dans la maison. Elle raconte son dilemme mais Lou ne la croit pas… Elle avoue au confessionnal qu’elle espère avoir une occasion de se venger de Perrine. Et Léo et Lou sont toujours en pleine enquête sur le secret de Maxence et Perrine.







Léo déclenche l’alarme des secrets. Il pense avoir trouvé le secret de Maxence et Perrine : il pense qu’ils sont les voleurs des pièces de la maison des secrets !

Léo s’explique avec Maxence. Elle avoue avoir pris ses distances depuis la réunification des maisons.



C’est l’heure de la confrontation pour Kelyan après le buzz de Maxence, qui pense qu’il a joué dans Harry Potter. Il confirme son buzz !

La Voix annonce l’ouverture de la pièce de la place en finale pour celui ou celle qui percera le secret de la maison. Alexis a déjà sa place en finale et ne participe donc pas. Ils ont 24h pour réfléchir.

C’est l’heure de la révélation pour le secret de Kelyan. Il avoue à Maxence qu’il a découvert une partie significative de son secret mais pas la totalité, il a donc 50% de sa cagnotte.

La chasse au secret de la maison continue, Maxence pense aux statuettes numérotées de la maison. Il faut les associer aux couleurs des portraits des éliminés. Perrine se trompe d’un chiffre !

La Voix convoqaue tout le monde dans la zone de jeu, à l’exception d’Alexis. Une table les attend pour un dîner qu’ils n’oublieront pas. La Voix annonce à Alexis qu’un habitant sera éliminé à l’issue du dîner ! Et au cours du dîner, la Voix annonce que l’un d’eux va être éliminé et quitter la maison des secrets. Et c’est encore à eux de décider ! Sans grande surprise, ils éliminent Kelyan.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 11 juin

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.