C à vous du 11 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Législatives anticipées : Éric Ciotti appelle à une alliance LR/RN. Jean-François Copé, maire LR de Meaux, est l’invité de C à vous

🔵 📌 La gauche s’unit : le « Front populaire » de gauche acte des candidatures uniques dans chaque circonscription. On en parle avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, et Julia Cage, professeure d’économie à Sciences Po Paris,



Publicité





🔵 📌 Mohamed Bouhafsi présente dans #CàVous son documentaire « Des cris dans le stade, enquête sur le racisme dans le football », diffusé ce soir à 21H sur France 5

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Pierre Garnier présente son album « Chaque seconde”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Vincenzo Regine, chef du Domaine des Andéols à Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Spéciale JO avec Nelson Monfort, Brahim Asloum, et Jean-Baptiste Marteau

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 11 juin 2024 à 19h sur France 5.