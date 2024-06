Tandem du 20 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Tandem du 20 juin 2024, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 continue de diffuser la saison 7 inédite de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 20 juin 2024 : les épisodes de ce soir

Saison 6 Épisode 1 : La malédiction de Nostradamus

Julius Suton, historien spécialisé sur la vie de Nostradamus, est retrouvé mort au pied de la tour des Pins avec un mystérieux vélin à la main. Est-ce l’une des prophéties perdues de Nostradamus ? Le vélin prédit-il la mort de la victime ou est-ce qu’il indique le lieu où se cache le crâne de Nostradamus comme semble le penser Paul ?

Saison 6 Épisode 2 : Le droit chemin

Le frère François est retrouvé mort devant les portes de son abbaye. Que faisait ce novice dehors en pleine nuit ? Paul découvre dans sa cellule une bible remplie d’annotations étranges et d’un schéma qui évoque la Larme de Saint Louis, le légendaire diamant disparu. Le jeune frère aurait-il trouvé la relique et l’aurait-on tué pour la récupérer ? Ou son meurtre est-il lié à son passé étrange comme semble le penser Léa ?



Saison 6 Épisodes 3 et 4 : Esprit de corps

Toute la brigade est sous tension après l’explosion d’un SUV qui a blessé deux gendarmes. Le SUV avait été aperçu sur les lieux du meurtre d’un braqueur. Le meurtrier aurait-il décidé de s’en prendre aux gendarmes ? Léa ne tarde pas à recevoir un message de revendication, le tueur promettant de ne pas s’arrêter là et de faire justice lui-même. Paul et Sabine sont intrigués par la rédaction de ce mail qui semble avoir été faite par un gendarme. Léa ne peut y croire, la brigade c’est comme la famille ! Mais elle devra se rendre à l’évidence, le tueur est parmi eux. Nos héros réussiront-ils à l’arrêter à temps, à moins que ce ne soit l’un d’entre eux ?

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV