Envoyé Spécial du 20 juin : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 20 juin 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 20 juin 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Législatives : un choix déterminant

Certains souhaitent bloquer l’adversaire, tandis que d’autres veulent briser les barrières. Entre ceux qui ont une conviction ferme et ceux qui hésitent, « Envoyé spécial » continue d’explorer les opinions des électeurs dans quatre circonscriptions clés.

Le Nouveau Front populaire pourra-t-il tenir deux semaines de plus à Toulouse ? À Montargis, marquée par les émeutes urbaines, ces élections vont-elles aggraver les divisions dans les quartiers populaires en exacerbant les tensions ? En Bretagne et dans les campagnes picardes, les élus en poste réussiront-ils à conserver leur siège ?

🔴 Athlètes : qui se qualifiera ?

À l’approche de Paris 2024, le paratireur Damien Letulle, la perchiste Ninon Chapelle, le marathonien Duncan Perrillat et le breakeur Khalil Chabouni sont dans la dernière ligne droite pour se qualifier pour leurs premiers Jeux olympiques et paralympiques.

Chacun dans sa discipline doit relever des défis spécifiques pour décrocher une place : comment récupérer rapidement après une blessure, gérer la logistique des compétitions, ou préparer une reconversion tout en s’entraînant ? Leur objectif commun : représenter la France cet été. Parviendront-ils à réaliser leur rêve ?



Publicité





🔴 Sous le pavillon, la pollution ?

Le littoral attire 65% des vacanciers français. La plage, agréable et séduisante, peut pourtant s’avérer dangereuse. Chaque année, en pleine saison estivale, de nombreux sites de baignade sont interdits. De la Méditerranée à la Bretagne, en passant par le Pays basque, aucune côte n’est épargnée par les pollutions : bactéries, fioul, médicaments, pesticides. Ces contaminations sont-elles contrôlées et par qui ? Quels sont les risques pour la santé ?

Le label Pavillon bleu, garant de la qualité des eaux de baignade, est-il encore fiable ? « Envoyé spécial » enquête sur les critères d’attribution de ce label, la surveillance exercée par les Agences régionales de santé et les failles du système de contrôle.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV