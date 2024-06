« Week-end avec un psychopathe » : votre téléfilm ce 17 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Week-end avec un psychopathe » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 17 juin 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Week-end avec un psychopathe ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Week-end avec un psychopathe » : l’histoire, le casting

Pour oublier l’infidélité de son mari, Danielle accepte de partir en week-end au bord de la mer avec ses deux meilleures amies, Alicia et Hannah. Pendant une sortie à la plage, elle fait la connaissance de Jack et l’invite à la rejoindre dans la maison de vacances qu’elles ont louée. Le lendemain, alors qu’ils avaient prévu de se retrouver, Jack ne se montre pas, la laissant attendre en vain. Déçue et seule à la tombée de la nuit, Danielle décide de retourner à la maison de vacances. En ouvrant la porte, elle est brutalement agressée par un individu cagoulé…

Avec : Aubrey Reynolds (Danielle Banks), Justin Berti (Anton King), Felisha Cooper (Alesha), Yolanthe Cabau (Hannah)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Amour et manipulation ».

« L’enfer au paradis des milliardaires » : l’histoire et le casting

Bill Goodhart, riche informaticien, et sa femme Elizabeth mènent une vie heureuse avec leur fils de 7 ans, Tyler. Pour l’anniversaire de Bill, Elizabeth lui offre un stage pour devenir cow-boy. Pendant ce stage, Travis, le chef des cow-boys, promet à Elizabeth de veiller sur Bill. Cependant, lors de la première promenade, un serpent effraie le cheval de Bill, qui s’emballe. Bill tombe et meurt à l’hôpital des suites de ses blessures. Un an plus tard, Elizabeth et Travis se retrouvent par hasard dans un avion. Une histoire d’amour naît entre eux, et rapidement, Travis s’installe avec Elizabeth et Tyler. Ils se marient peu de temps après. Fasciné par les cow-boys, Tyler accepte très bien Travis, y voyant un père de substitution.

Avec : Ashley Scott (Elizabeth Goodhart), Jay Pickett (Travis), David DeLuise (Bill Goodhart), Brian Krause (Le détective Morrison), Mekenna Melvin (Monica), Luke Judy (Tyler Goodhart)