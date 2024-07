13h15 le dimanche du 14 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 14 juillet 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode 3 de la série intitulée « L’Assiette française ».





« 13h15 le dimanche » du 14 juillet 2024 : « L’Assiette française », le sommaire

Cette série explore le chemin vers l’excellence culinaire et le rayonnement de la gastronomie française. Comment les chefs, apprentis et producteurs s’engagent-ils au quotidien pour promouvoir et réinventer cet héritage national ? Quels défis les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain doivent-ils relever ? Au-delà de la gastronomie, cette série traite d’écologie, de société et d’économie, tout en mettant en avant les histoires humaines et l’humour.

Le magazine « 13h15 le dimanche » plonge au cœur de l’excellence culinaire en suivant plusieurs acteurs de cet univers. Dans cet épisode savoureux, nous rencontrons deux chefs passionnés et une pâtissière dédiée au bien-être et à la nutrition.



La cuisine d’ici et d’ailleurs, du salé au sucré

Le chef Matthieu Dupuis Baumal entreprend un pèlerinage au Japon, un pays qu’il a déjà visité à 17 reprises. Cette année, il y retourne avec certains membres de son équipe pour leur faire découvrir les saveurs et techniques japonaises, qu’ils réinterpréteront ensuite dans son restaurant à Aix-en-Provence.

À Busnes, dans le Pas-de-Calais, Christophe Dufossé valorise les produits locaux pour réduire les coûts des matières premières, dans un contexte où son restaurant deux étoiles peine à atteindre l’équilibre financier. Attirer les clients dans cette région isolée représente un défi constant.

Johanna Le Pape, passionnée de sport et championne du monde des Arts sucrés 2014, a vu sa vie bouleversée par un burn-out. Cette épreuve l’a menée vers une pâtisserie innovante, responsable et engagée. Aujourd’hui, elle doit convaincre et faire adopter sa vision.