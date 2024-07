« 30 ans d’émissions cultes » du 5 juillet : ce soir sur TF1, « Les plus grandes surprise de la télé »

Publicité





« 30 ans d'émissions cultes » du 5 juillet 2024 : ce soir sur TF1, « Les plus grandes surprise de la télé ». Ce soir à la télé, TF1 rediffuse un nouveau numéro inédit de la série de documentaires « 30 ans d'émissions cultes ».





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou replay sur MYTF1.







« 30 ans d’émissions cultes » du 5 juillet 2024, « Les plus grandes surprise de la télé »

Focus sur les « plus grandes surprises de la télé » : grâce à de nombreuses images d’archives et aux témoignages d’animateurs et de personnalités emblématiques du paysage audiovisuel français, découvrez ou redécouvrez les moments les plus inattendus et surprenants capturés sur les petits écrans.

Attention, en raison de la concurrence de l’Euro 2024 et du match des Bleus, TF1 a choisi de remplacer le numéro inédit « Le meilleur des stars du rire » par cette rediffusion.



