« Camping Paradis » : nouvel épisode inédit avec Jérôme Anger

Alors que la série est passée en mode rediffusions hier soir, Laurent Ournac et l’équipe de « Camping Paradis » vous donnent rendez-vous pour un nouvel épisode inédit avec Jérôme Anger !





Un épisode intitulé « Une ferme au paradis » à découvrir le lundi 19 août 2024 à 21h10 sur TF1.







Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Une ferme au Paradis »

La ferme Andrieux installe ses enclos et ses animaux au Camping Paradis. Tom est ravi d’accueillir Marc et Géraldine, habitués à faire découvrir la vie rurale aux vacanciers. Cependant, cette année, les fermiers sont préoccupés : des difficultés s’accumulent et ils risquent de devoir fermer leur exploitation. Julie, leur fille unique, arrive à l’improviste pour leur proposer des solutions modernes afin de sauver la ferme familiale. Marc, obstiné et réfractaire au changement, s’oppose à toute modification des pratiques. Tom devra user de diplomatie pour apaiser les tensions et convaincre Marc.

Parallèlement, Marina, la cousine d’Audrey, vient passer sa semaine de vacances habituelle avec sa meilleure amie Camille. Tout semble parfait jusqu’à l’arrivée surprise de Raphaël, l’amoureux de Marina et ancien crush de Camille, qui ignore tout de leur relation actuelle. Heureusement, Audrey est là pour jouer les médiatrices des cœurs. Enfin, Parizot se lie d’amitié avec une jeune fille dont le père, trop pris par son travail, oublie que les vacances sont faites pour profiter en famille…



Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot)

Et en guests : Jérôme Anger (Marc) et Christelle Chollet (Géraldine)

Un épisode à découvrir le lundi 19 août à 21h10 sur TF1 !