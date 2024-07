Un Si Grand Soleil spoiler : drame pour Alain le jour du mariage avec Elisabeth (résumé épisode du 21 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1452 épisode du 21 août 2024 – C’est un terrible drame qui s’annonce pour Alain et Elisabeth dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, c’est le jour du mariage mais Laurine et Catherine sont toujours aveuglées par le soif de vengeance suite à la mort de François…











Alain s’écroule après avoir dit oui à Elisabeth

Et alors qu’Alain s’inquiète de savoir qu’Elisabeth a invité Catherine et que Laurine puisse être malveillante, Elisabeth se veut rassurante. Elle assure à Alain que tout est sous contrôle… Et alors qu’ils viennent de se dire oui, Catherine vient les féliciter.

Au moment de faire son discours devant leurs invités, Alain se sent mal. Il fait un malaise et s’écroule !

Charles amoureux

De son côté, Charles est amoureux de Rebecca, la nouvelle vétérinaire. Il se confie à Eliott au parloir, qui lui rappelle que c’est sa boss et que ça pourrait mal finir… Mais Charles est totalement sous son charme.



Levars récupère son chien

Levars paie les 1500 euros de rançon pour récupérer son chien Titus. Il l’emmène au cabinet pour que Rebecca vérifie qu’il va bien et ne pas rater la saillie prévue ce week-end… Rebecca est choquée de son comportement.

