Demain nous appartient du 30 juillet : Bart terrifié, Timothée découvre que... (résumé + vidéo épisode 1737 en avance)

Bart est mort d'inquiétude pour Sara et Roxane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il ne comprend pas ce qui a pu leur arriver et pense à un accident de moto… Georges ne lui dit pas qu'elles ont été enlevées !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 30 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1737

Bart vient aux nouvelles au commissariat, fou d’inquiétude pour Sara et Roxane qui ont disparu la veille. Il pense à un accident, Georges lui explique que ce n’est pas ça mais sans lui dire qu’elles ont été enlevées… Pendant ce temps là, Timothée a déjà bien avancé. Il informe Martin que Roxane avait rendez-vous avec Sungam, un joueur d’échecs rencontré sur une appli. Mais le bateau n’est plus là et ils n’ont aucune trace de Sara et Roxane depuis qu’elles sont arrivées sur le lieu du rendez-vous…

Pendant ce temps là, en pleine mer, Sara et Roxane intensifient leurs efforts pour s’évader. À La Paillote, Amel compromet les chances de Maud. Mona et Nathan s’incrustent dans un cours de Mélody.



VIDÉO Demain nous appartient du 30 juillet – extrait de l’épisode

