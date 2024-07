Camping Paradis du 30 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 30 juillet 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 30 juillet 2024 : l’épisode « La famille sans parents »

Tom est ému d’accueillir Lucie au camping. Depuis la mort récente de ses parents, elle a pris en charge la garde de son frère et de sa sœur, Camille et Simon. Cependant, leur oncle et tante arrivent bientôt avec l’intention de demander la tutelle des deux plus jeunes, qui sont encore mineurs. Pendant ce temps, Tom doit gérer l’équipe en prévision de la visite de Madame Vernon, une inspectrice stricte et très vigilante, venue pour contrôler le camping. Tom n’avait pas anticipé de rencontrer son sosie à ce moment-là, ce qui va entraîner quelques quiproquos…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes / Serge Leblanc), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Florence Coste (Lucie), Camille Aguilar (Camille), Valérie Dashwood (Cécile), Cédric Chevalme (Sébastien), Patrick Paroux (Parizot), Grégoire Plantade (Simon), Peggy Martineau (Nadine), Alex Skarbek (Michel), Jeanne Lambert (La campeuse), Grégory Di Meglio (Doublure Serge), Frédéric Lemaistre (Doublure Tom)

Avec la participation de : Dominique Frot (Mme Vernon)



Publicité





A 15h40 l’épisode « Retrouvailles au camping »

Tom accueille au camping Alexandre et sa femme Sonia, qui attendent un heureux évènement. Sonia confie rapidement à Tom qu’elle a invité Eric, le père d’Alexandre, avec qui ce dernier est en froid depuis des années, dans l’espoir de les réconcilier avant la naissance du bébé. Cependant, Alexandre refuse de voir son père. Pendant ce temps, David, le cousin d’Audrey et auteur de livres à succès pour adolescents, arrive au camping pour retrouver l’inspiration. Il rencontre un jeune garçon, Charlie, qui est persuadé que David est son père..

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Sören Prévost (David), Serge Dupire (Eric), Nathalie Besançon (Florence), Lucie Jeanne (Maud), Patrick Paroux (Parizot), Martin Barlan (Alexandre), Jeanne-Marie Ducarre (Sonia), Titouan Laporte (Charlie)

Et à 17h30 l’épisode « 3 papas et une maman «

Juliette, en vacances au camping avec ses enfants, doit les confier à leurs pères respectifs, Marco et Jean, dont c’est leur tour pour les vacances. Tout doit se coordonner avant l’arrivée de Jérémie, son nouveau compagnon, venu lui présenter sa fille. Cependant, le timing ne se déroule pas comme prévu. Juliette se retrouve alors à jongler entre ses deux ex jaloux et son nouveau partenaire. Pendant ce temps, Tom accueille avec surprise Gilles, absent depuis longtemps ! Gilles est très fier de présenter sa nouvelle petite amie, Lydia, avec qui il passe ses premières vacances en amoureux. Toutefois, il n’avait pas prévu que sa mère, Michèle, serait présente et les collerait toute la journée.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Marion Game (Michèle), Charlie Nune (Juliette), Yannig Samot (Marco), Guillaume Denaiffe (Jean), Franz Lang (Gilles), Justine Bruneau (Lydia), Rémi Pedevilla (Jérémie), Madeleine Pougatch (Alice), Patrick Paroux (M. Parizot), Jaïa Caltagirone (Tara), Titouan Bouzard (Milo)