Demain nous appartient du 31 juillet : Manon enlevée, qui sera la prochaine cible ? (résumé + vidéo épisode 1738 en avance)

Demain nous appartient du 31 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1738 de DNA – Manon a été enlevée à son tour dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Le commissariat se mobile pour retrouver les trois femmes et éviter un nouvel enlèvement !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 31 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1738

Après Sara et Roxane, c’est Manon qui a été enlevée. Martin, Lisa et Nordine sont sur le coup pour retrouver les trois femmes flics. Martin comprend que le ravisseur a déclaré la guerre au commissariat et il y a urgence avant qu’il y ait un nouvel enlèvement.

Pendant ce temps là, Lisa réalise l’impact de son silence sur sa sœur. Et Mona plaide en faveur de Mélody, mais en vain…



VIDÉO Demain nous appartient du 31 juillet – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.