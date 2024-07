Demain nous appartient spoiler : l’éclair de génie de Roxane pour s’échapper ! (vidéo épisode du 31 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane et Sara vont se faire enlever et séquestrer dans un bateau dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Sara essaie de rebooster Roxane, qui perd espoir…











Publicité





Roxane a un flash

Soudain, Roxane a une illumination ! Elle réalise qu’en arrivant dans la cale du bateau, elles n’avaient déjà plus de réseau. Roxane comprend que leur ravisseur utilise un brouilleur. Si elles le trouvent, elles pourront appeler leurs collègues à l’aide !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : des enlèvements, Aurore en colère, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 juillet au 2 août 2024)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1738 du 31 juillet 2024 : Roxane comprend comment s’en sortir

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.