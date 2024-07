Quels jeux du 27 juillet 2024 : Léa Salamé lance la version JO de « Quelle époque »

Publicité





Quels jeux du 27 juillet 2024, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé et Laurent Luyat vous donnent rendez-vous sur France 2 pour le lancement de « Quels jeux », version Jeux Olympiques de « Quelle époque ! ».











Quels jeux du 27 juillet 2024 : lancement ce soir

Chaque jour, Léa Salamé et Laurent Luyat accueilleront les personnalités marquantes de la journée, ainsi que celles qui feront l’actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Qu’il s’agisse d’athlètes médaillés ou révélés, de grands champions ou de grands perdants, de consultants exceptionnels, d’observateurs français et internationaux, mais aussi de comédiens, chanteurs, intellectuels ou politiques.



Quels Jeux ! ne manquera rien de ce qui se passera sur et en dehors des terrains olympiques.

Les plus grandes émotions, les histoires les plus touchantes, les records les plus incroyables, les images les plus drôles et insolites.

Aux côtés de Léa et Laurent, l’humoriste Paul de Saint-Sernin et une équipe de rêve seront au plus près des athlètes et des spectateurs, au cœur des Jeux, pour nous faire vivre cet événement mondial de manière unique.

Les invités du 27 juillet

Léa et Laurent reçoivent les médaillés du jour, l’équipe de France de rugby à 7, mais aussi le chanteur Amir, Michel Drucker, Laure Manaudou, Marie-José Perec, Brahim Asloum.